01 октября 2025 в 06:54

Сенат США из-за разногласий по бюджету вызвал шатдаун

Сенат не принял проект о бюджете и спровоцировал шатдаун в США

Сенат США Сенат США Фото: pixabay.com

В США 1 октября официально наступил шатдаун, так как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год, и федеральное правительство было вынуждено приостановить работу. Сенат завершил решающую сессию по голосованию за финансирование правительства 30 сентября, сообщает Reuters.

Шатдаун в США произошел впервые почти за семь лет. В последние годы работу правительства останавливали частично за счет принятия законопроектов о временных бюджетах на время переговоров. Предстоящее закрытие правительства будет отличаться от предыдущих шатдаунов, поскольку президент США Дональд Трамп пригрозил уволить еще больше федеральных служащих, если законодатели не примут соответствующий закон. Его администрация не обозначила, каких именно сокращений следует ожидать.

При этом директор бюджетного управления Белого дома Расс Воут заявил, что сенат не будет искать возможности сократить размер федерального правительства. По последним данным, как минимум 21 из 23 крупнейших федеральных агентств опубликовали информацию о том, каких сотрудников они отправят в неоплачиваемый отпуск.

Ранее сообщалось, что сенаторы не смогли принять закон о финансировании государственных органов, что поставило страну перед риском приостановки работы правительства. Голосование завершилось провалом: 55 против 45 при необходимых 60 голосах.

