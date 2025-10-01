Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Минпросвещения заинтересовалось делом осужденного учителя из Екатеринбурга

Минпросвещения взяло на контроль дело учителя, скрутившего непослушного ученика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Общественный совет при Минпросвещения взял на контроль резонансный инцидент с учителем физики из Екатеринбурга, которого осудили за применение силы к непослушному ученику, сообщает пресс-служба ведомства. Председатель совета Дмитрий Лутинов назвал случившееся печальной ситуацией, в которой может оказаться любой молодой педагог.

Общественный совет при Министерстве просвещения Российской Федерации взял на контроль случай с учителем физики из Екатеринбурга, привлекший внимание общественности и учительского сообщества, — сказано в заявлении.

Лутинов отметил, что инцидент высветил системную проблему — у педагогов практически нет рычагов воздействия на учеников, которые плохо ведут себя на уроках. По его мнению, в такой ситуации виноваты обе стороны, но наказание зачастую получает только учитель. Подобные случаи, считает он, порождают у учащихся чувство безнаказанности.

Это в корне неправильно. Поэтому нужен механизм, чтобы остудить такого ученика, показать ему границу, и еще важно то, чтобы каждый учитель знал, как этим механизмом воспользоваться, — поделился Лутинов.

В министерстве пояснили, что инцидент произошел в марте этого года, когда педагог, пытаясь пресечь хулиганское поведение ученика, применил к нему физическую силу — бросил ручку и скрутил руку. Суд признал его действия превышением самообороны и приговорил к полутора годам исправительных работ с лишением права преподавать в течение двух лет. Педагог намерен обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что власти Москвы внедряют новую систему распределения стимулирующих выплат для педагогов. Размер материального поощрения будет напрямую зависеть от учебных достижений школьников.

