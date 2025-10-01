Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 10:25

Штурмовик в прямом эфире заколол солдата ВСУ и дал знак российским бойцам

Военкор Сладков: российский солдат в прямом эфире заколол бойца ВСУ при штурме

Российский штурмовик в прямом эфире заколол бойца ВСУ и дал знак своим продолжать атаку объекта, сообщил наблюдавший за боем военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, штурмовик пошел на это, так как солдаты РФ не могли занять позицию из-за державшего там оборону противника.

Один наш солдат подкрался, положил свой автомат на землю и кинулся на противника с одним ножом. Кусты метались из стороны в сторону. Наш солдат выволок бездыханное окровавленное тело врага, помахал рукой нашему коптеру, — отметил он.

До этого стало известно о ликвидации штурмовиков ВСУ, участвовавших в нападении на Курскую область. По словам источника, их обнаружили и ликвидировали в Сумской области.

Ранее сообщалось, что разведчики группировки «Восток» перехватили радиопереговоры ВСУ об уничтожении дружеским огнем группы пехоты, отказавшейся выполнять приказ командира. Как передает Минобороны РФ, им приказали просочиться в село Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и повесить там украинский флаг.

штурмовики
ВСУ
Александр Сладков
прямой эфир
