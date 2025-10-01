Россиянам рассказали, как изменится сфера недвижимости с 1 октября С октября станет сложнее взять кредит на индивидуальное жилищное строительство

В октябре 2025 года в России вступят в силу новые законы, которые коснутся сферы недвижимости, пишет РБК. Они затронут выдачу ипотек, данные Росреестра и недвижимое имущество в новых регионах.

Одним из главных нововведений станет ужесточение выдачи кредитов на индивидуальное жилищное строительство. С 1 октября Банк России вводит макропруденциальные лимиты — ограничения на выдачу рискованных кредитов.

ЦБ отметил, что доля кредитов, выдаваемых клиентам с повышенным финансовым риском, остается значительной. В связи с этим регулятор усиливает контроль, рассчитывая снизить вероятность невозвратов, — сообщил судебный юрист Илья Васильчук.

Также с 4 октября в выписках из ЕГРН будут указывать членов семьи собственника (включая бывших), которые имели равное с ним право пользования жильем в момент приватизации недвижимости. Кроме того, с 22 октября региональные микрофинансовые организации, полностью принадлежащие субъекту РФ, смогут выдавать ипотеку, но только в рамках государственных программ.

С 1 октября 2025 года в России вводятся особые правила для признания правоустанавливающих документов на недвижимость в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По словам Васильчука, документы, которые выдавали украинские власти уже после включения территорий в состав России, не будут считаться действительными.

Ранее замруководителя ипотечного департамента риелторской компании Татьяна Решетникова рассказала, что повышение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% приведет к резкому росту ежемесячного платежа: при сроке кредитования 20 лет он увеличится на 54%, а при 30-летнем — на 72%. По ее словам, это сократит разницу между семейной и рыночной ипотекой, усилит конкуренцию между строящимся и готовым жильем, а также может вызвать снижение спроса на новостройки.