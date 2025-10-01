Поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» с начала года выросли на 6,9%

Экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» с января по сентябрь 2025 года достиг 13 млрд кубометров, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем. Показатель вырос по сравнению с 2024 годом на 6,9%.

Отмечается, что в сентябре 2025-го поставки газа были на 8,1% больше, чем в сентябре прошлого года. Известно, что топливом, который транспортируется по «Турецкому потоку», пользуются жители Турции, стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее энергетическая компания «Газпром» установила исторический рекорд по поставкам газа российским потребителям в сентябре. Скорее всего, рост потребления вызвало похолодание и начало отопительного сезона в России. В частности, 29 сентября российским потребителям поставили 982,1 млн кубометров газа.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика окажется на коленях, отказавшись от российских энергоносителей. Глава правительства рассказал о негативных последствиях для Будапешта на встрече с американским лидером Дональдом Трампом.