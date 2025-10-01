Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 11:45

Мюнхенский поджигатель расставил в доме мины-ловушки

Фото: Felix Harhager/dpa/Global Look Press

В Мюнхене полиция обнаружила мины-ловушки в доме, где ранее произошел поджог, сообщается на странице ведомства в соцсети X. Для их обезвреживания вызваны специальные подразделения, на месте работают экстренные службы.

В затронутом здании также были обнаружены мины-ловушки. Для обезвреживания были привлечены специальные силы. Мы находимся на месте с многочисленным оперативным персоналом, — говорится в сообщении.

Расследование ведется по всем направлениям. Изучаются возможные связи инцидента с другими местами, в том числе местом проведения фестиваля «Октоберфест» в Терезиенвизе. Открытие площадки задерживается. По данным Bild, у погибшего был рюкзак. В полиции считают, что в нем также может находиться мина-ловушка.

Ранее стало известно, что в Мюнхене прозвучало несколько взрывов. Полицейские и пожарные начали масштабную операцию в городе. Жителей призвали избегать места происшествия. О пострадавших в результате инцидента пока неизвестно. Все обстоятельства устанавливаются.

23 сентября в центре Осло на улице Пилестредет произошел мощный взрыв. На месте обнаружены другие взрывные устройства, проводятся контролируемые подрывы. По предварительной информации, детонировало одно из нескольких взрывных устройств, найденных на улице.

