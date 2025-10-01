Мюнхенский поджигатель расставил в доме мины-ловушки В Мюнхене в доме после поджога нашли мины-ловушки

В Мюнхене полиция обнаружила мины-ловушки в доме, где ранее произошел поджог, сообщается на странице ведомства в соцсети X. Для их обезвреживания вызваны специальные подразделения, на месте работают экстренные службы.

В затронутом здании также были обнаружены мины-ловушки. Для обезвреживания были привлечены специальные силы. Мы находимся на месте с многочисленным оперативным персоналом, — говорится в сообщении.

Расследование ведется по всем направлениям. Изучаются возможные связи инцидента с другими местами, в том числе местом проведения фестиваля «Октоберфест» в Терезиенвизе. Открытие площадки задерживается. По данным Bild, у погибшего был рюкзак. В полиции считают, что в нем также может находиться мина-ловушка.

Ранее стало известно, что в Мюнхене прозвучало несколько взрывов. Полицейские и пожарные начали масштабную операцию в городе. Жителей призвали избегать места происшествия. О пострадавших в результате инцидента пока неизвестно. Все обстоятельства устанавливаются.

