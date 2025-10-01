Кража чемодана с миллионом рублей у спящего пассажира попала на видео

Кража чемодана с миллионом рублей у спящего пассажира попала на видео На Ярославском вокзале в Москве у пассажира украли чемодан с 1 млн рублей

У спящего пассажира на Ярославском вокзале украли чемодан с 1 млн рублей, момент кражи зафиксировали камеры наблюдения, передает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО. Злоумышленники похитили багаж с крупной суммой наличных, когда мужчина прилег отдохнуть. Подозреваемыми оказались ранее судимые жители Пермского края и Красноярска.

Правоохранители установили, что после кражи преступники покинули столичный регион на поездах дальнего следования. В течение суток полицейские при содействии коллег из Ярославля и Костромы задержали обоих подозреваемых. При личном досмотре у одного из задержанных был обнаружен похищенный чемодан.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В сообщении говорится, что сейчас они заключены под стражу.

