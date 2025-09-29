Девочку обвинили в краже телефона, изнасиловали и отправили гулять голой На Украине осудили пару за изнасилование девочки из-за кражи телефона

В Одесской области Украины вынесен приговор семейной паре, обвиненной в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, передает «Блокнот». Мужчина и женщина избили девочку, обвинив ее в краже мобильного телефона. После избиения горожанин совершил в отношении ребенка акт сексуального насилия. Затем преступники принудили потерпевшую пройтись голой по улице.

Суд признал вину супругов по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе за преступления против половой свободы и вымогательство. В результате мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы, а его сообщница — к трем годам колонии.

