29 сентября 2025 в 16:47

Девочку обвинили в краже телефона, изнасиловали и отправили гулять голой

На Украине осудили пару за изнасилование девочки из-за кражи телефона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Одесской области Украины вынесен приговор семейной паре, обвиненной в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, передает «Блокнот». Мужчина и женщина избили девочку, обвинив ее в краже мобильного телефона. После избиения горожанин совершил в отношении ребенка акт сексуального насилия. Затем преступники принудили потерпевшую пройтись голой по улице.

Суд признал вину супругов по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе за преступления против половой свободы и вымогательство. В результате мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы, а его сообщница — к трем годам колонии.

Ранее отчим облил кипятком 15-летнюю падчерицу в городе Новоуральске Свердловской области за то, что она не помыла посуду. Мужчина метнул в подростка чайник во время празднования дня рождения ее матери.

Между тем в Мещерском парке Москвы семье пришлось отбиваться от неизвестного, который пытался увести их ребенка с собой. Потерпев неудачу, мужчина разделся догола и напал на собственную мать, после чего другие посетители и прибывшие на место охранники были вынуждены защищать уже ее.

