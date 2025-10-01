Королевская семья Британии: новости, младший брат выставил счет Карлу III

Король Карл III был ошеломлен, узнав, что его младший брат принц Эндрю передал ему счет на $43 тысячи за услуги йога, проживающего у него, передает RadarOnline. Какие еще новости королевской семьи известны сегодня, 1 октября?

Почему Карл III не захотел платить за Эндрю

Согласно книге «Взлет и падение дома Йорков», написанной историком Эндрю Лоуни, просьбы принца Эндрю о финансовой поддержке со стороны его семьи стали постоянным источником трений после смерти королевы Елизаветы II.

«Монарх был возмущен, когда этот счет за так называемого духовного целителя Эндрю оказался на его столе. Он стоил более $40 тысяч долларов за песнопения, массаж и холистическую терапию, и, что еще хуже, йог, по всей видимости, неделями жил в королевской ложе. Король не мог поверить, что Эндрю ожидает от него оплаты», — сказал инсайдер из дворца.

65-летний Эндрю проживает в поместье Ройал-Лодж в Большом Виндзорском парке с 2002 года. Говорят, что Елизавета II покрывала часть его расходов на проживание, но это соглашение распалось, когда принц Чарльз взошел на престол.

Карл III в частном порядке выразил обеспокоенность, что опальный и безработный член королевской семьи будет занимать особняк из 30 комнат. По слухам, Карл хочет, чтобы его немедленно оттуда выселили.

«Король давно хотел, чтобы Эндрю покинул королевскую ложу, но условия аренды связывают ему руки, пока Эндрю оплачивает ее содержание. Карл III может лишь прекратить финансирование расходов на роскошь — на персонал, консультантов и в данном случае на йога. Он подвел черту и ясно дал понять, что этим привилегиям конец», — заявил источник.

Из-за чего переживает Гарри

Принц Гарри сказал друзьям, что, по его мнению, невозможно «поддерживать счастье Меган Маркл» и одновременно стремиться к примирению с семьей. Из-за этого ему приходится метаться между «двумя мирами», пишет RadarOnline.

«Королевская семья ценит попытки Гарри наладить отношения, и король, в частности, рад видеть эти усилия. Тем не менее Гарри ведет переговоры самостоятельно, в то время как Меган держит дистанцию. Он признался друзьям, что не может удовлетворить Меган, одновременно убеждая свою семью, что она действительно хочет примирения. Для него это ситуация, в которой проиграют все», — рассказал инсайдер.

Другой источник сообщил, что Гарри выразил искреннее сожаление по поводу некоторых высказываний, сделанных им в интервью и в автобиографии. Его команда передала эту информацию Карлу III. Маркл, однако, не последовала этому примеру.

«Она по-прежнему убеждена, что с ними плохо обращались, и не готова идти на компромисс. Во дворце есть опасения, что Гарри, возможно, берет на себя больше обязательств, чем может выполнить на самом деле», — добавил источник.

