«Ощутимые вещи»: в ГД высказались о повышении ставки по семейной ипотеке

Повышение ставки по семейной ипотеке вызовет недопонимание у некоторых россиян, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Однако он отметил, что дифференцированный подход, при котором ставка снижается в зависимости от количества детей, является справедливым.

Дифференцированный подход справедливый: чем больше детей, тем меньше ставка по семейной ипотеке. С другой стороны, есть медицинские показания, когда невозможно родить больше детей. Поэтому я понимаю, что это коснется тех семей, которые хотели бы двоих детей, но я не думаю, что они хотели бы этого только ради снижения ипотечной ставки. И это не значит, что они не будут усыновлять или удочерять. Но то, что это вызовет определенное непонимание, тем более если речь идет о медицинских показаниях, то такие вопросы, очевидно, могут возникнуть, — пояснил Нилов.

По его мнению, предлагаемое повышение ставок до 6% и 12% является ощутимым для семейных бюджетов. Депутат подчеркнул, что ключевым условием при реализации этих мер должен стать принцип адресности и нуждаемости.

Что касается повышения ставки по семейной ипотеке до 6% и 12%, то, конечно, это ощутимые вещи, но здесь должен действовать принцип адресности и нуждаемости. Ведь у нас семейную ипотеку могут взять семьи, которым явно помощь не нужна: хороший доход, большие зарплаты, собственный бизнес, но при этом от дополнительной возможности вряд ли будут отказываться, если она есть, — резюмировал Нилов.

Ранее сообщалось, что Минфин изучает возможность поднять ставку по семейной ипотеке после рождения первого ребенка до 12%. Таким образом, процент будет варьироваться в зависимости от количества детей. При этом ставку 6% намерены оставить для семей с двумя детьми.