Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 12:44

«Ощутимые вещи»: в ГД высказались о повышении ставки по семейной ипотеке

Депутат Нилов: рост ставки по семейной ипотеке вызовет недопонимание у россиян

Повышение ставки по семейной ипотеке вызовет недопонимание у некоторых россиян, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Однако он отметил, что дифференцированный подход, при котором ставка снижается в зависимости от количества детей, является справедливым.

Дифференцированный подход справедливый: чем больше детей, тем меньше ставка по семейной ипотеке. С другой стороны, есть медицинские показания, когда невозможно родить больше детей. Поэтому я понимаю, что это коснется тех семей, которые хотели бы двоих детей, но я не думаю, что они хотели бы этого только ради снижения ипотечной ставки. И это не значит, что они не будут усыновлять или удочерять. Но то, что это вызовет определенное непонимание, тем более если речь идет о медицинских показаниях, то такие вопросы, очевидно, могут возникнуть, — пояснил Нилов.

По его мнению, предлагаемое повышение ставок до 6% и 12% является ощутимым для семейных бюджетов. Депутат подчеркнул, что ключевым условием при реализации этих мер должен стать принцип адресности и нуждаемости.

Что касается повышения ставки по семейной ипотеке до 6% и 12%, то, конечно, это ощутимые вещи, но здесь должен действовать принцип адресности и нуждаемости. Ведь у нас семейную ипотеку могут взять семьи, которым явно помощь не нужна: хороший доход, большие зарплаты, собственный бизнес, но при этом от дополнительной возможности вряд ли будут отказываться, если она есть, — резюмировал Нилов.

Ранее сообщалось, что Минфин изучает возможность поднять ставку по семейной ипотеке после рождения первого ребенка до 12%. Таким образом, процент будет варьироваться в зависимости от количества детей. При этом ставку 6% намерены оставить для семей с двумя детьми.

ипотеки
семьи
Россия
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.