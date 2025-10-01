Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 12:01

В Ассоциации родкомитетов высказались об идее переноса времени уроков

Глава АРКС Леткова: школы должны сами устанавливать время начала уроков

Образовательные учреждения должны самостоятельно устанавливать время начала занятий, заявила NEWS.ru председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. По ее словам, школьное расписание должно обеспечивать учащимся достаточное количество времени для полноценного сна.

То, что касается времени начала занятий, на мой взгляд, с 9 утра — это более естественно и соответствует детскому режиму. Дети должны высыпаться и приступать к школьным занятиям в хорошей форме. Но другое дело, что это не всегда удобно родителям. Тут, наверное, было бы более правильно, чтобы школа самостоятельно принимала решение, исходя из пожеланий родителей обучающихся детей и других обстоятельств, — подчеркнула Леткова.

Она отметила, что введение пятидневной учебной недели не снимет нагрузку на школьников. Однако, по ее словам, это даст ребенку дополнительный выходной, который можно использовать для восстановления сил, выполнения домашних заданий, отдыха и времяпрепровождения с семьей.

Мы давно стремимся к тому, чтобы у нас были пятидневные учебные недели в школах, и я вообще считала, что у нас уже проблема решена. Потому что несколько лет назад были специальные указания по этому поводу, и были предложены пятидневные расписания для всех видов школ. Если в каких-то школах еще остались занятия по субботам, то нужно смотреть, по какой причине, — добавила Леткова.

Глава АРКС пояснила, что в некоторых школах переполненность классов вынуждает вводить шестидневное расписание, чтобы обеспечить каждому ученику возможность заниматься. По ее словам, в таких условиях это не проявление халатности со стороны руководства образовательного учреждения, а скорее необходимость.

Ранее депутаты от ЛДПР выступили с инициативой о внесении изменений в школьное расписание. Они предложили начинать занятия в 9 утра и сократить учебную неделю до пяти дней. Законопроект будет представлен на рассмотрение в Госдуму.

школы
уроки
дети
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
