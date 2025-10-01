Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 09:05

В России предложили изменить время начала уроков в школах

ЛДПР предложила изменить время начала уроков в школах на девять утра

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ЛДПР предложила изменить время начала уроков в школах на девять утра и установить пятидневную учебную неделю, пишет РИА Новости. Соответствующий законопроект депутаты внесут в Госдуму на рассмотрение.

Предлагается закрепить пятидневную учебную (рабочую) неделю и установить время начала учебных занятий не ранее девяти часов утра, — говорится в документе.

В ЛДПР отметили, что инициатива направлена на укрепление здоровья школьников и их творческого развития. Законопроект также включает в себя проведение в выходные и праздники внеучебных мероприятий.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы внесут в ГД межфракционный законопроект, которым предлагается обеспечить всех школьников бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием. Авторами инициативы стали председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»). Предполагается, что ежедневное горячее питание позитивно скажется на здоровье детей, их успеваемости и образе жизни.

