26 сентября 2025 в 04:05

В ГД захотели обеспечить школьников бесплатным горячим питанием

В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для школьников

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Депутаты Госдумы внесут в ГД межфракционный законопроект, которым предлагается обеспечить всех школьников бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием, передает РИА Новости. В материале сказано, что авторами инициативы стали председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).

Здоровье школьников напрямую связано с качественным питанием. Сегодня ученики средних и старших классов часто ограничиваются бутербродами, сладостями или газировкой, — заметил Гусев.

Предполагается, что ежедневное горячее питание позитивно скажется на здоровье детей, их успеваемости и образе жизни. Кроме того, это сформирует у несовершеннолетних хорошие пищевые привычки.

Ранее Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, предоставляющий новые возможности для выпускников 9-х классов, не сдавших государственную итоговую аттестацию (ГИА). Документ предполагает, что такие школьники смогут бесплатно освоить рабочую специальность, параллельно готовясь к пересдаче экзаменов.

Кроме того, Telegram-канал Mash написал, что компьютерные игры Dota 2, FIFA и Counter-Strike добавят в школьную программу по физкультуре. Как пишут авторы материала, сеанс в одной из этих игр могут засчитать как тренировку на реакцию и стратегическое мышление. Официально эти сведения не подтверждались.

Госдума
школы
питание
дети
