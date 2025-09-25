В Госдуме поддержали альтернативу для школьников, не сдавших ГИА

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, предоставляющий новые возможности для выпускников 9-х классов, не сдавших государственную итоговую аттестацию (ГИА), сказано на сайте палаты. Документ предполагает, что такие школьники смогут бесплатно освоить рабочую специальность, параллельно готовясь к пересдаче экзаменов.

Поправки вносятся в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно проекту, учащиеся, показавшие неудовлетворительные результаты на ГИА, получат право пройти программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих.

Конкретный перечень профессий и учебных заведений будет определяться региональными властями. Субъекты Федерации также смогут предоставлять дополнительную государственную поддержку для организации этого обучения.

Учащиеся будут совмещать освоение профессиональных навыков с подготовкой к повторной аттестации. После успешной сдачи всех необходимых экзаменов они получат одновременно аттестат об основном общем образовании и документ о присвоенной квалификации. Планируется, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2026 года после окончательного принятия законопроекта.

