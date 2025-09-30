Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 12:02

В России придумали, как лучше применить проект о заброшенных квартирах

Предприниматель Шлеменков: проект о пустом жилье полезен и вне Крайнего Севера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект, нацеленный на решение проблемы заброшенных квартир на Крайнем Севере, будет полезен и для ряда других регионов, заявил «Ридусу» предприниматель Евгений Шлеменков. Он отметил, что немало пустующего жилья также находится на территории бывших военных городков.

Есть проблема бывших военных городков, откуда выведены воинские части. Министерство обороны РФ владеет таким жильем, но оно стоит заброшенным. Проблема есть в разных регионах, — отметил Шлеменков.

Он добавил, что, помимо этого, есть много пустующего жилья в городах, сформированных под конкретные технические проекты. В качестве примера эксперт привел места, созданные под обслуживание газотранспортных магистралей, которые позже автоматизировались.

Ранее сообщалось, что группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий критерии признания жилых помещений пустующими на Крайнем Севере. Инициатива направлена на решение проблем, связанных с брошенным жильем в многоквартирных домах.

регионы
квартиры
жилье
недвижимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции Валдая
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.