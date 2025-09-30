В России придумали, как лучше применить проект о заброшенных квартирах

В России придумали, как лучше применить проект о заброшенных квартирах Предприниматель Шлеменков: проект о пустом жилье полезен и вне Крайнего Севера

Законопроект, нацеленный на решение проблемы заброшенных квартир на Крайнем Севере, будет полезен и для ряда других регионов, заявил «Ридусу» предприниматель Евгений Шлеменков. Он отметил, что немало пустующего жилья также находится на территории бывших военных городков.

Есть проблема бывших военных городков, откуда выведены воинские части. Министерство обороны РФ владеет таким жильем, но оно стоит заброшенным. Проблема есть в разных регионах, — отметил Шлеменков.

Он добавил, что, помимо этого, есть много пустующего жилья в городах, сформированных под конкретные технические проекты. В качестве примера эксперт привел места, созданные под обслуживание газотранспортных магистралей, которые позже автоматизировались.

Ранее сообщалось, что группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий критерии признания жилых помещений пустующими на Крайнем Севере. Инициатива направлена на решение проблем, связанных с брошенным жильем в многоквартирных домах.