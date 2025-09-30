Сенаторы определили критерии пустующего жилья на Крайнем Севере Законопроект о критериях пустующего жилья на Крайнем Севере внесен в Госдуму РФ

Группа сенаторов и депутатов внесла в Государственную думу законопроект, устанавливающий критерии признания жилых помещений пустующими на Крайнем Севере. Инициатива направлена на решение проблем, связанных с брошенным жильем в многоквартирных домах.

Законопроектом <...> предлагается установить в Жилищном кодексе Российской Федерации возможность признания жилого помещения в многоквартирном доме пустующим, — указано в документе.

Авторы отмечают, что массовый отток собственников приводит к тому, что жилье остается без надлежащего содержания. Это вызывает нарушения в работе общедомовых систем, особенно в зимний период, когда открытые окна и поврежденные стекла разрушают тепловой контур зданий.

В результате значительно увеличивается износ инженерных коммуникаций и учащаются аварии систем водоснабжения. Полномочия по признанию помещений пустующими предполагается передать органам местного самоуправления, которые будут создавать специальные комиссии для принятия соответствующих решений.

Разработчики инициативы подчеркивают, что принятие законопроекта позволит обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, сохранить имущество и повысить энергоэффективность в жилищно-коммунальном комплексе. Решение о признании помещения пустующим будет приниматься комиссией с учетом установленных критериев.

Ранее сообщалось, что с октября 2025 года вступают в действие новые нормативные акты, затрагивающие преимущественно сферу финансовых услуг и выплаты бюджетной сфере. Отдельным категориям государственных служащих и сотрудникам силовых ведомств будет повышена заработная плата, а в банковских приложениях появится специальная функция для сообщений о мошеннических операциях.