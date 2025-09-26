Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 16:28

Раскрыто, как рост ставки по семейной ипотеке увеличит размер платежа

Эксперт Решетникова: платеж по семейной ипотеке при ставке 12% взлетит на 54–72%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% приведет к резкому росту ежемесячного платежа, заявила NEWS.ru замруководителя ипотечного департамента риелторской компании Татьяна Решетникова. По ее словам, при сроке кредитования 20 лет он увеличится на 54%. При оформлении кредита на 30 лет ежемесячный платеж окажется на 72% выше, чем при ипотечной ставке в 6%, отметила Решетникова.

При сроке кредитования 30 лет ежемесячный платеж по ипотеке при росте ставки с 6% до 12% увеличится на 72%, при сроке 20 лет — на 54%. В первую очередь это сократит разницу в переплате по семейной и рыночной ипотеке и обострит конкуренцию между строящимся и готовым жильем, — сказала Решетникова.

При этом она не исключает «более интенсивного перетока» покупателей в сегмент готового жилья и ослабление покупательской активности в новостройках.

Ранее стало известно, что Минфин РФ изучает возможность дифференциации ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. В частности, при рождении первого ребенка ставка может составить 12%, второго — 6%, третьего — 4%.

Власти рассчитывают, что в таком случае господдержка станет более адресной и будет решать задачи демографии. Как уточнил замминистра финансов Иван Чебесков, при рождении третьего ребенка рефинансирование ипотеки планируется делать автоматически.

