Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 октября 2025 в 09:53

Трамп раскрыл, как США отреагируют на отказ дать ему Нобелевскую премию

Трамп заявил, что отказ от присуждения ему Нобелевской премии мира оскорбит США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что число «остановленных им войн» скоро достигнет восьми, и Вашингтон будет оскорблен, если ему не присудят Нобелевскую премию мира. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с руководством Пентагона. По словам политика, отказ от присуждения ему премии станет «большим оскорблением для США», пишет The Hill.

Я этого не хочу. Я хочу, чтобы страна получила премию. И она должна это получить, потому что ничего подобного еще не было, — повторил политик на заседании.

Накануне Трамп сообщил, что остановил семь военных конфликтов и готовится остановить восьмой, если ему удастся убедить движение ХАМАС следовать его мирному плану. Американские издания уже отмечали, что американский лидер давно нацелился на Нобелевскую премию мира. По данным Politico, в июле он созвонился с министром финансов Норвегии, чтобы спросить о Нобелевке.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон озвучил главное условие для получения Трампом премии мира. Он заявил, что для получения награды американский политик должен остановить конфликт в секторе Газа. Макрон напомнил, что США как ключевой союзник Израиля продолжают поставки оружия стране, так что говорить о перемирии еще рано.

Дональд Трамп
США
Нобелевская премия
Белый дом
