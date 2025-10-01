Трамп раскрыл, как США отреагируют на отказ дать ему Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп заявил, что число «остановленных им войн» скоро достигнет восьми, и Вашингтон будет оскорблен, если ему не присудят Нобелевскую премию мира. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с руководством Пентагона. По словам политика, отказ от присуждения ему премии станет «большим оскорблением для США», пишет The Hill.
Я этого не хочу. Я хочу, чтобы страна получила премию. И она должна это получить, потому что ничего подобного еще не было, — повторил политик на заседании.
Накануне Трамп сообщил, что остановил семь военных конфликтов и готовится остановить восьмой, если ему удастся убедить движение ХАМАС следовать его мирному плану. Американские издания уже отмечали, что американский лидер давно нацелился на Нобелевскую премию мира. По данным Politico, в июле он созвонился с министром финансов Норвегии, чтобы спросить о Нобелевке.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон озвучил главное условие для получения Трампом премии мира. Он заявил, что для получения награды американский политик должен остановить конфликт в секторе Газа. Макрон напомнил, что США как ключевой союзник Израиля продолжают поставки оружия стране, так что говорить о перемирии еще рано.