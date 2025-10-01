Трамп раскрыл, как США отреагируют на отказ дать ему Нобелевскую премию Трамп заявил, что отказ от присуждения ему Нобелевской премии мира оскорбит США

Президент США Дональд Трамп заявил, что число «остановленных им войн» скоро достигнет восьми, и Вашингтон будет оскорблен, если ему не присудят Нобелевскую премию мира. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с руководством Пентагона. По словам политика, отказ от присуждения ему премии станет «большим оскорблением для США», пишет The Hill.

Я этого не хочу. Я хочу, чтобы страна получила премию. И она должна это получить, потому что ничего подобного еще не было, — повторил политик на заседании.

Накануне Трамп сообщил, что остановил семь военных конфликтов и готовится остановить восьмой, если ему удастся убедить движение ХАМАС следовать его мирному плану. Американские издания уже отмечали, что американский лидер давно нацелился на Нобелевскую премию мира. По данным Politico, в июле он созвонился с министром финансов Норвегии, чтобы спросить о Нобелевке.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон озвучил главное условие для получения Трампом премии мира. Он заявил, что для получения награды американский политик должен остановить конфликт в секторе Газа. Макрон напомнил, что США как ключевой союзник Израиля продолжают поставки оружия стране, так что говорить о перемирии еще рано.