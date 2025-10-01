Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 10:54

В суд поступили три иска в отношении Ксении Собчак

Фонд капремонта Москвы подал три иска к телеведущей Собчак

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы направил в суд три иска к телеведущей Ксении Собчак, сообщает ТАСС со ссылкой на мировой судебный участок 205. С нее требуют взыскать плату за жилье и коммунальные услуги.

В суд поступили три иска Фонда многоквартирных домов Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию к Собчак К. А., — заявили на судебном участке.

Ранее стало известно, что Собчак выкупила целый этаж в столичном доме 1903 года постройки. За жилье с видом на Кремль знаменитость заплатила 1,2 млрд рублей. По данным журналистов, Собчак недавно закончила ремонт в новом доме. Стать соседом телеведущей может любой желающий — на этаже еще осталась одна свободная квартира.

До этого журналистка оказалась в неловкой ситуации во время встречи с голливудским актером Уиллом Смитом. При виде американской знаменитости телеведущая достала смартфон и начала съемку. Она даже попыталась привлечь внимание актера, окликнув его. Однако Смит не заметил российскую журналистку и прошел мимо. Ролик был снят во время отдыха телеведущей в Италии. Она посетила курорт Форте-деи-Марми вместе с супругом Константином Богомоловым и сыном Платоном.

