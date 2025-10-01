Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 10:36

Магнитная буря на Земле продолжается более 30 часов подряд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Магнитная буря, начавшаяся ночью 30 сентября, длится уже более 30 часов, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным ученых, ее мощность сохраняется на уровнях G1–G2.

Магнитная буря, начавшаяся вчера, в последний день сентября, около трех часов ночи, по состоянию на настоящий момент все еще продолжается. Непрерывная длительность события составила уже около 30 часов, — отметили в лаборатории.

Величина поля, по информации лаборатории, снизилась в два раза. Буря держится на умеренном уровне G1–G2. Параметры межпланетной среды за прошедшие сутки преимущественно изменились в худшую сторону. Скорость солнечного ветра около Земли возросла с 400 км/с до около 700 км/с, температура плазмы — со 100 до 300 тысяч градусов.

Прогноз на ближайшие сутки неблагоприятный. Несмотря на возможность снижения бури до «желтого» уровня в ближайшие часы, обстановка на Солнце и в околоземном пространстве нормализации ситуации не способствует. Впервые за много дней прогноз на сутки включает более чем 50% вероятности формирования вспышек высшего X класса.

Ранее стало известно, что 30 сентября на Земле началась самая мощная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. Индекс геомагнитной активности достиг отметки 7,33, что указывает на сильное возмущение магнитосферы.

