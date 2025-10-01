«Какие-то чудеса»: криминалист о покушении на Павла Дурова

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вряд ли пытались отравить, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, на практике не существует ядов, способных, по описанию бизнесмена, проникать через стены и двери, вызывая при этом тяжелые последствия для организма.

Я в своей практике не встречал такого, чтобы кто-то оставил открытый пакетик или коробку с ядом, способным проникнуть через двери, стены и оказать такие тяжелые последствия для организма, о которых говорит Дуров. На моей памяти был случай, когда ядом был убит банкир Иван Кивелиди. Это произошло в 1990-х. Телефонную трубку банкира обработали очень сложным и тяжелым ядом, который применялся в военной промышленности. Человек погиб, так как непосредственно контактировал с токсичным веществом, то есть разговаривал по телефону и вдыхал пары. Но в данном случае Дуров говорит о веществе, способном проникать через стены. Какие-то чудеса, честно говоря, в которые я не особо верю. Насколько я знаю, такого яда, о котором говорит Дуров, не существует, — пояснил Игнатов.

По его мнению, если бы злоумышленники действительно планировали отравление, они выбрали бы более эффективный способ доставки токсина, например, через вентиляционную систему. Криминалист добавил, что вызывает вопросы отсутствие должной охраны у жилища такой публичной фигуры, как основатель Telegram, а также его нежелание обращаться в правоохранительные органы после обнаружения подозрительного предмета.

Если бы Дурова хотели отравить, оставили бы вещество не у двери, а у вентиляционной шахты. Учитывая личность бизнесмена, странно, что его дом никак не охранялся. И почему он не обратился в правоохранительные органы, если видел у своей двери подозрительного человека? Вопросов тут больше, чем ответов. Я полагаю, что причина его плохого самочувствия могла быть иной. Его или попытались отравить еще до того, как он пришел домой, либо ничего этого на самом деле не было, — резюмировал Игнатов.

Ранее Дуров впервые рассказал об инциденте, который мог быть попыткой отравления. По его словам, происшествие случилось весной 2018 года, когда предприниматель обнаружил подозрительную посылку у дверей своего дома. Бизнесмен сообщил, что никогда ранее публично не обсуждал этот случай, поскольку не хотел вызывать беспокойство.