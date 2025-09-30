«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые рассказал об инциденте, который мог быть попыткой отравления. Происшествие случилось весной 2018 года, когда предприниматель обнаружил подозрительную посылку у дверей своего дома, пояснил он сам в интервью журналисту Лексу Фридману.

Бизнесмен сообщил, что никогда ранее публично не обсуждал этот случай, поскольку не хотел вызывать беспокойство. Инцидент произошел в период активного привлечения инвестиций в блокчейн-проект TON.

После возвращения домой Дуров обнаружил у двери посылку от «странного соседа». Уже через час он почувствовал резкое ухудшение самочувствия: острую боль во всем теле, проблемы со зрением, слухом и дыханием. Предприниматель потерял сознание и очнулся только на следующее утро, проведя всю ночь на полу.

Было нечто, что тяжело забыть. Я никогда не болел, я считаю, что у меня отличное здоровье. У меня редко болит голова или случается кашель, я не принимаю таблеток, потому что мне это не нужно. Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю, — заявил он.

По словам Дурова, последствия отравления были серьезными. Около двух недель он не мог нормально передвигаться.

