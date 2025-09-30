Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 23:53

«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад

Дуров считает, что в 2018 году его мог отравить сосед-недоброжелатель

Павел Дуров Павел Дуров Фото: lukomore.org/Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые рассказал об инциденте, который мог быть попыткой отравления. Происшествие случилось весной 2018 года, когда предприниматель обнаружил подозрительную посылку у дверей своего дома, пояснил он сам в интервью журналисту Лексу Фридману.

Бизнесмен сообщил, что никогда ранее публично не обсуждал этот случай, поскольку не хотел вызывать беспокойство. Инцидент произошел в период активного привлечения инвестиций в блокчейн-проект TON.

После возвращения домой Дуров обнаружил у двери посылку от «странного соседа». Уже через час он почувствовал резкое ухудшение самочувствия: острую боль во всем теле, проблемы со зрением, слухом и дыханием. Предприниматель потерял сознание и очнулся только на следующее утро, проведя всю ночь на полу.

Было нечто, что тяжело забыть. Я никогда не болел, я считаю, что у меня отличное здоровье. У меня редко болит голова или случается кашель, я не принимаю таблеток, потому что мне это не нужно. Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю, — заявил он.

По словам Дурова, последствия отравления были серьезными. Около двух недель он не мог нормально передвигаться.

Ранее сообщалось, что девушка основателя Telegram Юлия Вавилова опубликовала фотографию, сделанную после падения с лестницы. Модель травмировала ногу. На снимке Вавилова сидит с перевязанной стопой.

Павел Дуров
отравления
соседи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Столовая ложка сметаны: сколько граммов в зависимости от густоты
Еще один аэропорт России прекратил принимать самолеты
Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать в армию десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.