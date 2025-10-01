Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 11:05

Монах Киприан рассказал, как трижды пережил клиническую смерть

Монах Киприан трижды пережил клиническую смерть во время операции в Афганистане

Монах Киприан Монах Киприан Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационный военный штурман Валерий Бурков, известный как монах Киприан, рассказал, что в 1984 году трижды пережил клиническую смерть во время операции в Кабуле, пишет «Сiбдепо». На стол к хирургу он попал с серьезными повреждениями ног, полученными в ходе Афганской войны.

Было ощущение, что на тебе лежит целая тонна и вдавливает в каталку. В один момент я открываю глаза и чувствую, что мне стало как-то легко и свободно, нет никакой боли. Я, как будто отдаляясь, начинаю видеть себя сверху: сначала лицо и грудь в крови, потом ноги, из одной торчат кости, другая — месиво. Врачи стоят надо мной и что-то суетливо делают, — рассказал монах Киприан.

Тогда он сначала подумал, что это сон, а чуть позже ему показалось, что начались галлюцинации после наркоза. Однако спустя время, по признанию Киприана, у него появилось осознание собственной смерти и реальности происходящего. Когда он пришел в себя через несколько недель, ему рассказали, что во время операции у него три раза останавливалось сердце.

Ранее жительница американского штата Техас Триша Баркер заявила, что находилась в состоянии смерти в течение 2,5 минуты, за это время она ощущала способность проходить сквозь стены, а затем оказалась на живописном зеленом пастбище. С ее слов, «на том свете» она встретила своего умершего деда, а затем увидела Бога.

монахи
военные
Афганская война
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.