Монах Киприан рассказал, как трижды пережил клиническую смерть

Авиационный военный штурман Валерий Бурков, известный как монах Киприан, рассказал, что в 1984 году трижды пережил клиническую смерть во время операции в Кабуле, пишет «Сiбдепо». На стол к хирургу он попал с серьезными повреждениями ног, полученными в ходе Афганской войны.

Было ощущение, что на тебе лежит целая тонна и вдавливает в каталку. В один момент я открываю глаза и чувствую, что мне стало как-то легко и свободно, нет никакой боли. Я, как будто отдаляясь, начинаю видеть себя сверху: сначала лицо и грудь в крови, потом ноги, из одной торчат кости, другая — месиво. Врачи стоят надо мной и что-то суетливо делают, — рассказал монах Киприан.

Тогда он сначала подумал, что это сон, а чуть позже ему показалось, что начались галлюцинации после наркоза. Однако спустя время, по признанию Киприана, у него появилось осознание собственной смерти и реальности происходящего. Когда он пришел в себя через несколько недель, ему рассказали, что во время операции у него три раза останавливалось сердце.

Ранее жительница американского штата Техас Триша Баркер заявила, что находилась в состоянии смерти в течение 2,5 минуты, за это время она ощущала способность проходить сквозь стены, а затем оказалась на живописном зеленом пастбище. С ее слов, «на том свете» она встретила своего умершего деда, а затем увидела Бога.