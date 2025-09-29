Женщина умерла на 2,5 минуты и рассказала, как выглядит загробный мир DM: умершая на 2,5 минуты женщина сравнила загробный мир с пастбищем

Жительница американского штата Техас Триша Баркер заявила, что находилась в состоянии смерти в течение 2,5 минуты, за это время она ощущала способность проходить сквозь стены, а затем оказалась на живописном зеленом пастбище, пишет Daily Mail. С ее слов, «на том свете» она встретила своего умершего деда, а затем увидела Бога.

Он сообщил, что ее предназначение — заниматься преподаванием. Вскоре после этого женщина пришла в сознание. Она призналась, что после операции обрела веру в Бога и действительно стала работать учительницей.

В возрасте 21 года Баркер попала в серьезную автомобильную аварию. Ее доставили в медицинское учреждение с переломами позвоночника и ноги, а также многочисленными внутренними повреждениями. Отсутствие медицинской страховки вынудило ее ждать оперативного вмешательства в течение 17 часов. На операционном столе она внезапно почувствовала, как покидает собственное тело. Позже медики сообщили, что в тот момент у нее произошла остановка сердца.

