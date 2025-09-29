Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 13:30

Женщина умерла на 2,5 минуты и рассказала, как выглядит загробный мир

DM: умершая на 2,5 минуты женщина сравнила загробный мир с пастбищем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница американского штата Техас Триша Баркер заявила, что находилась в состоянии смерти в течение 2,5 минуты, за это время она ощущала способность проходить сквозь стены, а затем оказалась на живописном зеленом пастбище, пишет Daily Mail. С ее слов, «на том свете» она встретила своего умершего деда, а затем увидела Бога.

Он сообщил, что ее предназначение — заниматься преподаванием. Вскоре после этого женщина пришла в сознание. Она призналась, что после операции обрела веру в Бога и действительно стала работать учительницей.

В возрасте 21 года Баркер попала в серьезную автомобильную аварию. Ее доставили в медицинское учреждение с переломами позвоночника и ноги, а также многочисленными внутренними повреждениями. Отсутствие медицинской страховки вынудило ее ждать оперативного вмешательства в течение 17 часов. На операционном столе она внезапно почувствовала, как покидает собственное тело. Позже медики сообщили, что в тот момент у нее произошла остановка сердца.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что состояние клинической смерти не является основанием для прекращения срока пожизненного заключения. По его словам, прекратить отбывание наказания может только биологическая смерть, факт которой подтверждается соответствующим свидетельством.

