Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 октября 2025 в 10:31

ФСБ предотвратила массовые убийства в четырех российских городах

ФСБ пресекла распространение идеологии насилия в 75 регионах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 75 регионах России прошли масштабные мероприятия против распространения в интернете идеологии насилия и суицида среди молодежи, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В результате задержаны планировавшие совершить массовые убийства в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Еще трое готовили теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Челябинской области.

В отношении 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов проведены предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде, — сообщили в пресс-службе.

Также силовики пресекли работу 59 администраторов каналов и чатов в Telegram. Всего было возбуждено девять уголовных дел, меры профилактики приняли в отношении 258 лиц, попавших под интернет-воздействие модераторов деструктивных идеологий.

До этого в Севастополе 37-летнего местного жителя приговорили к двум годам лишения свободы условно за публичный призыв к убийству русских в одном из мессенджеров. Мужчине также назначили испытательный срок на три года.

