Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере

В Севастополе 37-летнего местного жителя приговорили к двум годам лишения свободы условно за публичный призыв к убийству русских в одном из мессенджеров, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на ФСБ России. Мужчине также назначили испытательный срок на три года.
Согласно заключению специалиста, выявленные текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности — русских, — отметили в ведомстве.
По решению суда севастопольцу запретили администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее в Ялте городской суд приговорил 38-летнюю местную жительницу к двум годам лишения свободы условно за публичный призыв убивать русских. Осужденная под псевдонимом оставила комментарий экстремистского содержания в чате одного из мессенджеров.