Умер лауреат «нобелевки», открывший механизм передачи генов Биолог и лауреат Нобелевской премии по медицине Дэвид Балтимор умер в 87 лет

Выдающийся американский биолог Дэвид Балтимор, скончался в возрасте 87 лет, пишет New York Times. Ученый удостоился Нобелевской премии по медицине за открытия в механизмах передачи генетической информации.

Балтимор ушел из жизни 6 сентября в своем доме в населенном пункте Вудс-Хоул, штат Массачусетс. Его супруга, Элис Хуан, назвала причиной смерти осложнения, вызванные несколькими видами рака.

Нобелевскую премию ученый получил в 1975 году, когда ему было всего 37 лет, за свое фундаментальное открытие. До его работы научное сообщество полагало, что генетическая информация движется строго в одном направлении: от ДНК к РНК и далее к синтезу белков. Однако Балтимор экспериментально продемонстрировал, что информация может передаваться и в обратном порядке – от РНК к ДНК.

Ключевым моментом в его исследовании стало обнаружение вирусного фермента, известного как обратная транскриптаза (ревертаза), который осуществляет этот обратный процесс. Это прорывное открытие углубило понимание ретровирусов и других вирусов, включая ВИЧ, которые активно используют этот фермент для размножения. Ученый рассказывал, что его родители иммигрировали из Российской империи, а его мать была дочерью портного из Одессы.

