Биолог назвала ряд опасных последствий от потребления тростникового сахара

Чрезмерное употребление тростникового сахара пагубно сказывается на здоровье, в частности ведет к набору веса, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Она подчеркнула, что сладкая добавка также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Тростниковый сахар относится к простым сахарам, чрезмерный прием которых увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. По калориям тростниковый сахар сопоставим с обычным сахаром (около 4 ккал/г). Его чрезмерное потребление ведет к избытку калорий и набору веса, увеличивает риск инсулинорезистентности, ожирения, сахарного диабета второго типа, дислипидемии и неалкогольной жировой болезни печени. Кроме того, тростниковый сахар способствует размножению бактерий, вызывающих кариес, — пояснила Лялина.

По ее словам, основная польза тростникового сахара заключается в быстрой энергии, которую он дает из-за расщепления сахарозы до глюкозы и фруктозы. Она также отметила, что его лучше употреблять как ароматическую добавку в умеренных количествах.

У тростникового сахара практически нет существенной пищевой разницы с белым сахаром. Микроэлементы в тростниковом сахаре присутствуют в очень малых количествах и не компенсируют негативных эффектов большого потребления сахара, — добавила Лялина.

