«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 15:23

Биолог назвала ряд опасных последствий от потребления тростникового сахара

Биолог Лялина: чрезмерное потребление тростникового сахара ведет к набору веса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерное употребление тростникового сахара пагубно сказывается на здоровье, в частности ведет к набору веса, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Она подчеркнула, что сладкая добавка также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Тростниковый сахар относится к простым сахарам, чрезмерный прием которых увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. По калориям тростниковый сахар сопоставим с обычным сахаром (около 4 ккал/г). Его чрезмерное потребление ведет к избытку калорий и набору веса, увеличивает риск инсулинорезистентности, ожирения, сахарного диабета второго типа, дислипидемии и неалкогольной жировой болезни печени. Кроме того, тростниковый сахар способствует размножению бактерий, вызывающих кариес, — пояснила Лялина.

По ее словам, основная польза тростникового сахара заключается в быстрой энергии, которую он дает из-за расщепления сахарозы до глюкозы и фруктозы. Она также отметила, что его лучше употреблять как ароматическую добавку в умеренных количествах.

У тростникового сахара практически нет существенной пищевой разницы с белым сахаром. Микроэлементы в тростниковом сахаре присутствуют в очень малых количествах и не компенсируют негативных эффектов большого потребления сахара, — добавила Лялина.

Ранее научные исследования показали, что употребление добавок с витамином D2 может отрицательно сказываться на уровне витамина D3 в организме человека. Витамин D3 представляет собой «основную форму», которую человеческий организм способен синтезировать под воздействием солнечного света.

врачи
здоровье
исследования
биологи
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Торговые сети озвучили, когда начнется очная продажа IPhone-17 в Москве
Пожар вспыхнул в поезде в Краснодарском крае
«Есть предатели»: военэксперт о рекордном росте политического насилия в США
«Деньги есть»: в ГД призвали не бороться с высокими зарплатами курьеров
Политолог раскрыл роль США в признании Палестины
Появились подробности о церемонии прощания с матерью Агутина
В МИД России призвали европейцев прекратить провокации в рамках СВПД
Россиян призвали избегать опасных районов КНР из-за тайфуна
В двух судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
23 сентября: день рябины, жестовых языков и беспокойных ног
Доллар по 110: почему падает рубль, что будет с курсом в 2026 году
Россия попросила ООН смягчить санкции в одной сфере
Путин: Россия будет придерживаться ДСНВ в течение года после 5 февраля
Курьеры стали получать больше работников с высшим образованием
Ученые зафиксировали редкое явление на Солнце во время затмения
Дом как экосистема: когда приборы работают вместе
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Астраханскую область
Стало известно о смерти актера из «Морского патруля»
Математик рассказала, как привести семейный бюджет в порядок
Путин оценил эффективность сил сдерживания России
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.