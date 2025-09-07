В возрасте 78 лет скончался основатель группы The Turtles Марк Вольман

На 79-м году жизни умер Марк Вольман, один из основателей американской рок-группы The Turtles, передает RadarOnline. В 2020 году у музыканта выявили деменцию с тельцами Леви.

Сообщается, что Вольман скончался 5 сентября в Нэшвилле. Несмотря на тяжелое неврологическое расстройство, сопровождавшееся тремором и галлюцинациями, он продолжал выходить на сцену в рамках тура Happy Together и не терял оптимизма.

Вольман оставался на связи с поклонниками во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Он обращался к ним с призывом не утрачивать веру и стойкость. По его словам, человеческий дух несокрушим, особенно если рядом есть близкие.

Марк Вольман стал одним из создателей группы The Turtles, чьи хиты Happy Together и Elenore вошли в историю рок-музыки. После распада коллектива он выступал в составе проекта Flo & Eddie, сотрудничал с Frank Zappa и участвовал в записи саундтреков.

