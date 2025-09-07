Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 11:05

В возрасте 78 лет скончался основатель группы The Turtles Марк Вольман

Марк Вольман Марк Вольман Фото: POP-EYE/Morlok via www.imago-ima/Global Look Press

На 79-м году жизни умер Марк Вольман, один из основателей американской рок-группы The Turtles, передает RadarOnline. В 2020 году у музыканта выявили деменцию с тельцами Леви.

Сообщается, что Вольман скончался 5 сентября в Нэшвилле. Несмотря на тяжелое неврологическое расстройство, сопровождавшееся тремором и галлюцинациями, он продолжал выходить на сцену в рамках тура Happy Together и не терял оптимизма.

Вольман оставался на связи с поклонниками во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Он обращался к ним с призывом не утрачивать веру и стойкость. По его словам, человеческий дух несокрушим, особенно если рядом есть близкие.

Марк Вольман стал одним из создателей группы The Turtles, чьи хиты Happy Together и Elenore вошли в историю рок-музыки. После распада коллектива он выступал в составе проекта Flo & Eddie, сотрудничал с Frank Zappa и участвовал в записи саундтреков.

Ранее умер индийский актер второго плана Ашишу Варангу, которому было 55 лет. Премьеры картин с его участием намечены на 2025–2026 годы. Причины смерти артиста не уточняются. Варанг запомнился зрителям по фильмам «Отважная», «Видимость», «Маленькие вещи», а также «Семьянин» и «Мумбайская сага».
