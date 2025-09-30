Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 15:14

Названа истинная цель готовящейся резонансной провокации Киева в Польше

Военэксперт Матвийчук назвал провокацию Киева в Польше хитрым бизнес-планом ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подготовка Киевом провокации в Польше является частью хитрого бизнес-плана Европейского союза, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, страны ЕС стремятся извлечь выгоду из нагнетания страха, распространяя мифы о вторжении российской армии.

ЕС готовит общественное мнение своих стран, чтобы те затянули пояса. Все деньги идут на вооружение своих армий и армии Украины. Это такое комплексное мероприятие под эгидой единственной страшилки «русские идут». На русских они пытаются списать все свои проволочки. Я думаю, что все это чистейшей воды бизнес-план определенной когорты политиков. Я думаю, это бюрократия Евросоюза, которая на этом зарабатывает деньги. Неоднократно уличали уже в этом и Урсулу фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — NEWS.ru), и французский президент [Эммануэль Макрон] в этом погряз, и поляки. Это все глупости, это все провокация, — пояснил Матвийчук.

Он отметил, что в последние месяцы Польша, страны Балтии и Дания устраивают провокации. Военэксперт подчеркнул, что эти государства ищут любой повод для развязывания военного конфликта. Например, по его словам, Варшава активно обсуждает вторжение беспилотников, хотя впоследствии выяснилось, что они не были оснащены боевой частью, а в Дании их никто не видел вовсе.

Последнее событие, которое сегодня озвучила Служба внешней разведки, — они хотят создать совместную группу, провести какие-то террористические действия на территории Польши, тем самым высказать какие-то предположения, что это провокация России и Белоруссии. Во всей этой цепочке есть несколько положений. Первое — после каждой провокации они бегут в Вашингтон, кланяясь, и говорят: «Дед Трамп, помоги, русские идут, они нас обижают». Трамп молчаливо трет лоб и обещает подумать. Второе — они орут: «Европа, давай деньги, потому что нам плохо, нам надо вооружаться», — заключил Матвийчук.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что украинские власти готовят новую провокацию против России. По ее данным, Киев намерен продолжать попытки втянуть страны НАТО в конфликт с Москвой. Операция украинских властей будет включать в себя имитацию атаки на объекты критической инфраструктуры Польши с целью вызвать в республике общественный резонанс.

