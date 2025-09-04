Трамп объяснил, почему на самом деле не хочет Нобелевскую премию

Трамп объяснил, почему на самом деле не хочет Нобелевскую премию Трамп заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира и хочет спасать жизни

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира. В интервью CBS он отметил, что не ищет внимание, его цель — продолжить заканчивать вооруженные конфликты.

Мне нечего сказать по этому поводу. Все, что я могу делать, — это развязывать войны. Я не ищу внимания. Я просто хочу спасать жизни, — сказал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намекнул на возможность выдвижения своей кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Моди разозлился и подчеркнул в ответ, что США не принимали участия в заключении соглашения о прекращении огня с Пакистаном. Этот разговор стал причиной резкого охлаждения отношений между лидерами.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф называл Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю. Политик заявил, что администрация Вашингтона играет ключевую роль посредника в международных конфликтах. По его мнению, при содействии Трампа возможно достижение урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.