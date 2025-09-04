Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 08:13

Трамп объяснил, почему на самом деле не хочет Нобелевскую премию

Трамп заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира и хочет спасать жизни

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира. В интервью CBS он отметил, что не ищет внимание, его цель — продолжить заканчивать вооруженные конфликты.

Мне нечего сказать по этому поводу. Все, что я могу делать, — это развязывать войны. Я не ищу внимания. Я просто хочу спасать жизни, — сказал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намекнул на возможность выдвижения своей кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Моди разозлился и подчеркнул в ответ, что США не принимали участия в заключении соглашения о прекращении огня с Пакистаном. Этот разговор стал причиной резкого охлаждения отношений между лидерами.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф называл Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю. Политик заявил, что администрация Вашингтона играет ключевую роль посредника в международных конфликтах. По его мнению, при содействии Трампа возможно достижение урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.

Дональд Трамп
Нобелевская премия
США
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, куда уехал племянник Галкина с военной специальностью
Украинские военные попытались закрепиться у разрушенного Антоновского моста
Талибы прибыли во Владивосток для участия в ВЭФ
Чемпионка Эстонии по шахматам решила выступать за Россию
Творожно-кофейное печенье — тает во рту: готовим без яиц и масла!
Дегтярев ответил, будет ли Россия участвовать в Олимпийских играх
Трамп объяснил, почему на самом деле не хочет Нобелевскую премию
«Что-то должно произойти»: Трамп сделал загадочное заявление по Украине
Греф раскрыл, какой должна быть ключевая ставка ЦБ для оживления экономики
Трамп описал отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
Глава фитнес-сообщества рассказала о состоянии отрасли по итогам августа
Познер назвал профессию, которую никогда не заменит искусственный интеллект
Где недорого отдохнуть осенью-2025: топ-6 самых красивых мест Подмосковья
«Техническая стагнация»: Греф оценил состояние российской экономики
Реакция Путина на ультиматум ЕС поразила Китай
Две недели до краха ВСУ и срыв эвакуации: новости СВО на утро 4 сентября
Захарова заявила, что Зеленский спутал гарантии для Украины с «коктейлем»
Трамп перепутал Зеленского с Путиным
Известный блогер-иноагент досрочно прекратил защиту своего бренда в России
В МИД РФ раскрыли, как изменится система международных отношениий
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.