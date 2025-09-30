Врач раскрыла, как уберечь себя от опасных божьих коровок — арлекинов

Врач раскрыла, как уберечь себя от опасных божьих коровок — арлекинов Врач Гузман призвала не трогать божьих коровок — арлекинов незащищенными руками

В случае если в доме появились божьи коровки — арлекины, не следует трогать их незащищенными руками, заявила телеканалу «Краснодар» врач Екатерина Гузман. Для удаления этих насекомых лучше воспользоваться пылесосом.

Нашествие божьих коровок — арлекинов не представляет серьезной угрозы для большинства людей. Однако лицам с аллергией и чувствительной кожей следует соблюдать повышенные меры предосторожности. В случае невозможности справиться с проблемой самостоятельно рекомендуется обратиться в службы дезинсекции, — отметила Гузман.

В борьбе с божьими коровками она также посоветовала заделывать щели в стенах и окнах. Если популяция насекомых критически выросла и ничего не помогает, можно аккуратно применить инсектицидные средства.

Ранее энтомолог Владимир Турицин заявил, что жители центральных и южных регионов России столкнулись с массовым нашествием хищных божьих коровок. Причиной всплеска популяции стало влажное лето, способствовавшее размножению тли — основной пищи этих насекомых.