Врач раскрыла, как уберечь себя от опасных божьих коровок — арлекинов

В случае если в доме появились божьи коровки — арлекины, не следует трогать их незащищенными руками, заявила телеканалу «Краснодар» врач Екатерина Гузман. Для удаления этих насекомых лучше воспользоваться пылесосом.
Нашествие божьих коровок — арлекинов не представляет серьезной угрозы для большинства людей. Однако лицам с аллергией и чувствительной кожей следует соблюдать повышенные меры предосторожности. В случае невозможности справиться с проблемой самостоятельно рекомендуется обратиться в службы дезинсекции, — отметила Гузман.
В борьбе с божьими коровками она также посоветовала заделывать щели в стенах и окнах. Если популяция насекомых критически выросла и ничего не помогает, можно аккуратно применить инсектицидные средства.
Ранее энтомолог Владимир Турицин заявил, что жители центральных и южных регионов России столкнулись с массовым нашествием хищных божьих коровок. Причиной всплеска популяции стало влажное лето, способствовавшее размножению тли — основной пищи этих насекомых.