27 сентября 2025 в 12:14

Нашествие опасных божьих коровок зафиксировали в российских регионах

Жители центральных и южных регионов России столкнулись с массовым нашествием хищных божьих коровок, пояснил Telegram-каналу Baza энтомолог Владимир Турицин. По его словам, речь идет о виде Harmonia axyridis (божья коровка-арлекин), который активно проникает в жилые дома в поисках теплых мест для зимовки.

Причиной всплеска популяции стало влажное лето, способствовавшее размножению тли — основной пищи этих насекомых. Специалист предупредил, что прикасаться к «арлекинам» голыми руками опасно: выделяемая ими гемолимфа может вызвать аллергию и симптомы отравления.

Ранее нашествие саранчи сорвало свадьбу в Туркмении. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как рой насекомых испортил банкет. Насекомые облепили стулья и столы в свадебном зале. Гости на видео покинули свои места, чтобы защититься, однако им пришлось отмахиваться от роя даже в стороне от столов.

Также стало известно, что в Москве вышли из спячки летучие мыши. Млекопитающие ведут в основном ночной образ жизни и, несмотря на грозный вид, не представляют опасности для людей. Всего в окрестностях столицы обитает порядка 10 видов летучих мышей.

