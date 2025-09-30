Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 17:10

МИД Австрии объявил российского дипломата персоной нон грата

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата, пишет местная газета Kurier со ссылкой на Министерство иностранных дел республики. Отмечается, что он уже покинул страну.

Как сказано в материале, российский временный поверенный в делах был уведомлен о том, что дипломат будет считаться персоной нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Его подозревают в шпионаже в отношении местной нефтегазовой и химической компании.

Ранее МИД Белоруссии объявил чешского дипломата персоной нон грата в ответ на аналогичные действия властей Чехии и Польши в отношении белорусских советников. Решение было озвучено исполняющему обязанности главы дипломатической миссии Чехии Томашу Крылу, вызванному в министерство.

До этого чешская сторона объявила сотрудника белорусского посольства персоной нон грата. Данная мера связана с деятельностью дипломата, которая признана несовместимой с его статусом. Указывается, что он подозревался в работе на спецслужбы и должен покинуть территорию республики.

Австрия
Россия
дипломаты
МИД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Закон о тишине в Камчатском крае: правила и штрафы
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.