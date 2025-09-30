МИД Австрии объявил российского дипломата персоной нон грата

Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата, пишет местная газета Kurier со ссылкой на Министерство иностранных дел республики. Отмечается, что он уже покинул страну.

Как сказано в материале, российский временный поверенный в делах был уведомлен о том, что дипломат будет считаться персоной нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Его подозревают в шпионаже в отношении местной нефтегазовой и химической компании.

Ранее МИД Белоруссии объявил чешского дипломата персоной нон грата в ответ на аналогичные действия властей Чехии и Польши в отношении белорусских советников. Решение было озвучено исполняющему обязанности главы дипломатической миссии Чехии Томашу Крылу, вызванному в министерство.

До этого чешская сторона объявила сотрудника белорусского посольства персоной нон грата. Данная мера связана с деятельностью дипломата, которая признана несовместимой с его статусом. Указывается, что он подозревался в работе на спецслужбы и должен покинуть территорию республики.