Приметы 23 октября: Евлампий Зимоуказатель — когда выпадет снег?

Осень вступает в свою последнюю фазу — воздух становится прохладнее, солнце светит меньше, а по утрам все чаще ложится иней. В народе 23 октября называли днем Евлампия Зимоуказателя, потому что именно по погоде этого дня крестьяне старались определить, какой будет предстоящая зима: суровой или мягкой.
А еще с 23 октября дни становились очень короткими, поэтому начиналась заготовка лучины для освещения дома: «Евлампий огонь раздувает и потемки освещает». Отсюда второе название дня — Евлампий Светильник.
Погодные приметы на 23 октября: гадаем по луне
Главным «синоптиком» этого дня была луна.
Если молодой месяц повернут рогами на север — это верный знак: зима не за горами, и первый снег ляжет на еще не промерзшую землю.
Когда же рога месяца направлены к югу, погода обещает быть долгое время сырой и слякотной, а зима придет поздно, примерно после 4 ноября.
По наблюдениям, если 23 октября нет утреннего мороза, то зимний холод установится лишь через месяц.
Если же ивы сбросили листву, но на самой верхушке еще держатся листья — жди ранней и холодной зимы.
Ветер с востока или севера предвещает резкое похолодание, а западный приносит оттепель и дождливую погоду.
А вот если небо весь день остается чистым и ясным, значит, осадки в ближайшие дни маловероятны.
Приметы по птицам и зверям 23 октября
Синицы и воробьи собираются у домов и активно щебечут — скоро мороз.
Гуси и утки поднимаются высоко в небо и летят быстро — к холодной зиме.
Вороны садятся на землю или ходят стаями — к снегу и стуже.
Белки утепляют дупла и активно собирают орехи — зима будет долгая и морозная.
Если коты прячутся в угол, ждите сильного ветра или метели.
Что можно делать 23 октября
Вечером устраивали посиделки, пряли и рассказывали сказки — считалось, что работа при огне в этот день принесет тепло в дом. Женщины варили на Евлампия кашу и ставили ее у окна, «чтобы мороз не кусался». А мужчины чинили инструменты — к зиме все должно быть в порядке.
В этот день было принято заготавливать лучину, чтобы зимой освещать ею избы.
Крестьяне жгли костры — верили, что очищающее пламя дарит силу и здоровье, особенно если перепрыгнуть через огонь.
Иногда в костер бросали старые вещи или предметы, напоминавшие о неудачах, чтобы вместе с ними сгорели болезни и неприятности.
Также собирали траву руту — считалось, что она обладает целебной и охранной силой. Высушенные пучки подвешивали под потолком, чтобы защитить детей от хвори.
Что нельзя делать
Нельзя было выносить золу из дома — говорили: «С теплом выметешь счастье».
Уборку тоже старались не затевать: по поверью, вместе с мусором можно было «вымести» удачу и достаток.
Считалось плохой приметой играть свадьбу или делать предложение — такой союз якобы быстро распадался.
И уж совсем нельзя было плевать в огонь или тушить спичку слюной — огонь этого не прощал и мог «отомстить» болезнями или неудачами.