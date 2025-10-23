Приметы 23 октября: Евлампий Зимоуказатель — когда выпадет снег?

Осень вступает в свою последнюю фазу — воздух становится прохладнее, солнце светит меньше, а по утрам все чаще ложится иней. В народе 23 октября называли днем Евлампия Зимоуказателя, потому что именно по погоде этого дня крестьяне старались определить, какой будет предстоящая зима: суровой или мягкой.

А еще с 23 октября дни становились очень короткими, поэтому начиналась заготовка лучины для освещения дома: «Евлампий огонь раздувает и потемки освещает». Отсюда второе название дня — Евлампий Светильник.

Погодные приметы на 23 октября: гадаем по луне

Главным «синоптиком» этого дня была луна.

Если молодой месяц повернут рогами на север — это верный знак: зима не за горами, и первый снег ляжет на еще не промерзшую землю.

Когда же рога месяца направлены к югу, погода обещает быть долгое время сырой и слякотной, а зима придет поздно, примерно после 4 ноября.

По наблюдениям, если 23 октября нет утреннего мороза, то зимний холод установится лишь через месяц.

Если же ивы сбросили листву, но на самой верхушке еще держатся листья — жди ранней и холодной зимы.

Ветер с востока или севера предвещает резкое похолодание, а западный приносит оттепель и дождливую погоду.

А вот если небо весь день остается чистым и ясным, значит, осадки в ближайшие дни маловероятны.

Приметы по птицам и зверям 23 октября

Синицы и воробьи собираются у домов и активно щебечут — скоро мороз.

Гуси и утки поднимаются высоко в небо и летят быстро — к холодной зиме.

Вороны садятся на землю или ходят стаями — к снегу и стуже.

Белки утепляют дупла и активно собирают орехи — зима будет долгая и морозная.

Если коты прячутся в угол, ждите сильного ветра или метели.

Погода 23 октября по приметам Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что можно делать 23 октября

Вечером устраивали посиделки, пряли и рассказывали сказки — считалось, что работа при огне в этот день принесет тепло в дом. Женщины варили на Евлампия кашу и ставили ее у окна, «чтобы мороз не кусался». А мужчины чинили инструменты — к зиме все должно быть в порядке.

В этот день было принято заготавливать лучину, чтобы зимой освещать ею избы.

Крестьяне жгли костры — верили, что очищающее пламя дарит силу и здоровье, особенно если перепрыгнуть через огонь.

Иногда в костер бросали старые вещи или предметы, напоминавшие о неудачах, чтобы вместе с ними сгорели болезни и неприятности.

Также собирали траву руту — считалось, что она обладает целебной и охранной силой. Высушенные пучки подвешивали под потолком, чтобы защитить детей от хвори.

Что нельзя делать