Белоруссия выдворяет чешского дипломата

МИД Белоруссии объявил чешского дипломата персоной нон грата в ответ на аналогичные действия властей Чехии и Польши в отношении белорусских советников, сообщает пресс-служба ведомства. Решение было озвучено исполняющему обязанности главы дипломатической миссии Чехии Томашу Крылу, вызванному в министерство.

Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Белоруссии, — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что к эскалации привело «годами культивируемое предвзятое отношение к Белоруссии властей Чехии». Одновременно в МИД был вызван временный поверенный Польши Войцех Филимонович для обсуждения состояния двусторонних отношений.

Ранее чешская сторона объявила сотрудника белорусского посольства персоной нон грата. Данная мера связана с деятельностью дипломата, которая признана несовместимой с его статусом. Указывается, что он подозревался в работе на спецслужбы и должен покинуть территорию республики.