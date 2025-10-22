В Европе объяснили, почему Макрон превратился в зануду Politico: Макрон превратился из двигателя Европы в тормоз для ее инициатив

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне внутриполитических трудностей превратился из идеолога европейского единства в «зануду, отравляющего общее веселье», сообщает газета Politico. К такому выводу пришли европейские дипломаты и чиновники в преддверии саммита ЕС в Брюсселе.

По данным журналистов, было опрошено около десяти официальных лиц из разных стран сообщества. Многие из них сошлись во мнении, что французский лидер, будучи сосредоточен на собственном политическом наследии, превратился «из двигателя в тормоз прогресса».

Он более не лидер Европы, каким мы его знали, — процитировало издание одного из анонимных дипломатов.

Публикация указывает на то, что Макрон за последний период отклонил целый ряд важных общеевропейских инициатив. В их число вошли создание «стены дронов» для защиты восточных рубежей НАТО, упрощение процедуры принятия новых членов и ужесточение экологических стандартов. Французский президент реагирует на подобные предложения с большой осторожностью, опасаясь неодобрения со стороны собственных избирателей.

Нынешняя позиция Макрона составляет разительный контраст с его прежними амбициозными заявлениями. Еще в 2017 году, в начале первого срока, он активно призывал к достижению Европой стратегической автономии в экономике и безопасности. Хотя тогда эти идеи не нашли широкой поддержки, сегодня они стали популярны среди руководства ЕС, в то время как самого Макрона занимают в основном внутрифранцузские дела, заключает издание.

Ранее Paris Match сообщало, что Макрон оказался первым главой государства в истории страны, который не попал в топ-50 наиболее популярных политиков. Он занял 51-е место в рейтинге, уступив Франсуа Байру, который ранее покинул пост премьер-министра.