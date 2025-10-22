Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 11:29

В Европе объяснили, почему Макрон превратился в зануду

Politico: Макрон превратился из двигателя Европы в тормоз для ее инициатив

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне внутриполитических трудностей превратился из идеолога европейского единства в «зануду, отравляющего общее веселье», сообщает газета Politico. К такому выводу пришли европейские дипломаты и чиновники в преддверии саммита ЕС в Брюсселе.

По данным журналистов, было опрошено около десяти официальных лиц из разных стран сообщества. Многие из них сошлись во мнении, что французский лидер, будучи сосредоточен на собственном политическом наследии, превратился «из двигателя в тормоз прогресса».

Он более не лидер Европы, каким мы его знали, — процитировало издание одного из анонимных дипломатов.

Публикация указывает на то, что Макрон за последний период отклонил целый ряд важных общеевропейских инициатив. В их число вошли создание «стены дронов» для защиты восточных рубежей НАТО, упрощение процедуры принятия новых членов и ужесточение экологических стандартов. Французский президент реагирует на подобные предложения с большой осторожностью, опасаясь неодобрения со стороны собственных избирателей.

Нынешняя позиция Макрона составляет разительный контраст с его прежними амбициозными заявлениями. Еще в 2017 году, в начале первого срока, он активно призывал к достижению Европой стратегической автономии в экономике и безопасности. Хотя тогда эти идеи не нашли широкой поддержки, сегодня они стали популярны среди руководства ЕС, в то время как самого Макрона занимают в основном внутрифранцузские дела, заключает издание.

Ранее Paris Match сообщало, что Макрон оказался первым главой государства в истории страны, который не попал в топ-50 наиболее популярных политиков. Он занял 51-е место в рейтинге, уступив Франсуа Байру, который ранее покинул пост премьер-министра.

Франция
Европа
Эммануэль Макрон
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо раскрыл, откуда ВСУ придется отступить под натиском ВС России
Физиономист посмотрел видео с экс-женой Бивола и сделал вывод
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 октября: где сбои в РФ
«Будет уроком»: генерал высказался о мощном ударе РФ по энергетике Украины
Волчанск, Песчаное, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 октября
Экс-ведущего «Модного приговора» задержали на границе США
Baza: в Башкирии задержан замначальника миграционного управления МВД
Под Петербургом россиянин зарезал коллегу
В Госдуме объяснили, чем грозит вовлечение детей в азартные игры
Россиянин скончался в ДТП с машиной ритуальных услуг
«Запускают с катапульты»: раскрыто, откуда ВСУ атаковали Дагестан
Суд принял решение по правомерности штрафов с двух дорожных камер
Три российских аэропорта снова открыли двери для пассажиров
«Очевидный спад»: россиянки «забыли» дорогу в маникюрные салоны
В Европе объяснили, почему Макрон превратился в зануду
Невролог рассказала, связаны ли перепады погоды с головными болями
Аналитик дала прогноз по автокредитованию
Нарколог объяснил странное поведение угодившей в скандал экс-жены Бивола
Россия ратифицировала договор о партнерстве с Венесуэлой
Психиатр раскрыл, как избавиться от заикания в зрелом возрасте
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.