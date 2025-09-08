Белорусский дипломат стал причиной дипломатического скандала в Чехии

Чехия объявила белорусского дипломата персоной нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, сообщило информационное агентство ČTK. Сотрудник посольства Белоруссии, подозреваемый в работе на спецслужбы, должен покинуть территорию республики в течение 72 часов.

Согласно информации агентства, дипломат работал под прикрытием и осуществлял разведывательную деятельность в интересах белорусских спецслужб. Данное решение стало результатом совместной операции чешских и европейских спецслужб. Сотрудник белорусского посольства должен в течение 72 часов покинуть территорию республики.

В сообщении также уточняется, что правоохранительным органам Чехии совместно с партнерами из других европейских стран удалось ликвидировать разведывательную сеть, созданную КГБ Белоруссии. Данная сеть действовала на территории европейских государств и занималась сбором конфиденциальной информации.

Ранее сообщалось, что МИД РФ выслал из России дипломатического сотрудника посольства Эстонии в Москве. Соответствующее решение стало ответом на высылку российского дипломата из Таллина.