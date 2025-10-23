Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 00:55

Число погибших при взрыве в Копейске возросло

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске достигло семи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В результате взрыва на промышленном объекте в Копейске количество жертв увеличилось до семи человек, передает ТАСС. Также уточняется, число пострадавших возросло до шести.

Число погибших увеличилось до семи человек, пострадавших — до шести. Данные предварительные, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что на промышленном предприятии города Копейска произошел мощный взрыв. К месту инцидента незамедлительно прибыли оперативные службы.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков украинского беспилотника в Батайске произошло обрушение стены жилого многоквартирного дома на Западном шоссе. Уточняется, что никто из людей не пострадал. На улице Октябрьской саперы обследовали территорию после падения обломков. Повреждения получили торговые павильоны, автомобили и здание частной клиники, добавил губернатор.

До этого стало известно, что правоохранительными органами Ставрополя задержан гражданин, подозреваемый в осуществлении взрыва на автобусной остановке около воинской части. Отмечается, что в результате происшествия пострадала одна из местных жительниц.

Челябинская область
взрывы
погибшие
пострадавшие
