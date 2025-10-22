В Австрии школьники насиловали учительницу

В Австрии шестеро школьников от 14 до 16 лет периодически насиловали 28-летнюю учительницу, а также ограбили и подожгли ее квартиру, сообщает Süddeutsche Zeitung. Суд назначил им наказания от четырех месяцев до 3,5 года лишения свободы.

Согласно материалам суда, все началось с того, что молодая учительница пыталась наладить доверительные отношения с учениками. В 2024 году она стала переписываться с одним из бывших школьников в мессенджере, и их общение перешло в интимную связь. Это нарушило профессиональные границы, и ее квартира в Вене стала местом встреч подростков, где царила раскрепощенная и неконтролируемая обстановка.

Позже двое подростков поочередно изнасиловали женщину, а третий снял один из эпизодов на видео, которое впоследствии использовалось для шантажа. Женщина обратилась в полицию только после того, как школьники подожгли ее квартиру.

