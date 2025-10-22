Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 13:55

В Австрии школьники насиловали учительницу

SZ: в Австрии осуждены насиловавшие учительницу школьники

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Австрии шестеро школьников от 14 до 16 лет периодически насиловали 28-летнюю учительницу, а также ограбили и подожгли ее квартиру, сообщает Süddeutsche Zeitung. Суд назначил им наказания от четырех месяцев до 3,5 года лишения свободы.

Согласно материалам суда, все началось с того, что молодая учительница пыталась наладить доверительные отношения с учениками. В 2024 году она стала переписываться с одним из бывших школьников в мессенджере, и их общение перешло в интимную связь. Это нарушило профессиональные границы, и ее квартира в Вене стала местом встреч подростков, где царила раскрепощенная и неконтролируемая обстановка.

Позже двое подростков поочередно изнасиловали женщину, а третий снял один из эпизодов на видео, которое впоследствии использовалось для шантажа. Женщина обратилась в полицию только после того, как школьники подожгли ее квартиру.

Ранее в Москве мигранта обвинили в изнасиловании женщины в лесопарковой зоне на западе города. Следователи считают, что иностранец напал на жертву и угрожал ей физической расправой, после чего склонил к сексуальной связи. Правоохранители задержали насильника и заключили его под стражу.

Австрия
школьники
суды
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Раскрыто, могли ли США изменить свою позицию о саммите в Венгрии из-за ЕС
В Британии раскрыли, что мешает Трампу встретиться с Путиным
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.