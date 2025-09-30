Осенний призыв 2025: сроки, кого признают не годным, наказание за уклонение

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Он стартует 1 октября и продлится до 31 декабря. Как пройдет призывная кампания, с какими болезнями теперь берут в вооруженные силы, какие нововведения будут действовать в этот раз, в каких регионах останутся только электронные повестки — в материале NEWS.ru.

На службу призовут рекордное количество срочников

Осенью 2025 года на службу в ряды вооруженных сил планируется направить 135 тысяч человек. Это самый большой призыв за последние девять лет. Больше было только в 2016 году — 152 тысячи человек, в последующие годы этот показатель варьировался от 120 до 134 тысяч.

Грядущий рост числа призывников в России связан с недовыполнением весеннего набора и плановым усилением Вооруженных сил РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«В весенний призыв должны были набрать 160 тысяч призывников, набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли», — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что в России продолжается плановое развитие ВС РФ и их численности. Новые части формируются в Ленинградской области.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Призыв на срочную службу теперь действует круглый год

Особенностью осеннего призыва в 2025 году стало то, что он действует в течение года, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«Решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия», — уточнил он.

По его словам, отправлять призывников со сборных пунктов начнут с 15 октября. При этом военнослужащие, проходящие службу по призыву, для участия в выполнении задач СВО привлекаться не будут, уточнил Цимлянский. Он подчеркнул, что мероприятия, проводимые в рамках осеннего призыва, как и прежде, осуществляются в плановом порядке и с проведением спецоперации никак не связаны.

Где будут присылать только электронные повестки

Одно из главных нововведений в России в 2025 году — внедрение электронных повесток. Теперь уведомление может быть вручено лично под расписку по месту жительства, учебы или работы, а также размещено в соответствующем реестре электронных повесток, на порталах «Госуслуги» или mos.ru. В некоторых случаях уведомление приходит по СМС, на имейл или заказным письмом. Через семь дней после размещения на онлайн-ресурсах повестка считается официально доставленной гражданину.

Осенью 2025 года в четырех регионах РФ проведут эксперимент: призыв пройдет с использованием исключительно электронных повесток. Это коснется молодых людей из Москвы, Республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. При этом в остальных субъектах России сохранится практика вручения как бумажных, так и электронных документов.

Уважительными причинами неявки по повестке считаются болезнь, уход за тяжелобольным родственником, похороны близкого и чрезвычайные обстоятельства. Владимир Цимлянский напомнил, что в случае неявки по электронной повестке через 20 дней вводятся временные ограничения, в том числе запрет на кредиты, управление и регистрацию автомобиля, распоряжение имуществом и регистрацию ИП. Также уклонисту может грозить штраф до 30 тысяч рублей. При неоднократном уклонении возможно возбуждение уголовного дела по ст. 328 УК РФ.

В Минобороны РФ подчеркнули: все срочники, призванные в ходе осенней кампании, будут проходить службу на территории России и не будут привлечены к СВО. Часть призывников после «учебки» отправятся в тыловые войска, научные роты, а перспективные спортсмены — в спортивные роты.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как электронные повестки изменят процесс призыва в армию

Электронные повестки — это эффективный инструмент, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин. По его мнению, главное — правильно наладить систему их отправления и получения.

«Электронные повестки будут позволять более удобным образом распределять граждан по времени, датам явки, по вызовам их на контрольное медицинское освидетельствование. Это, конечно, оптимизирует процесс призыва на военную службу, сделает его более удобным», — сказал адвокат.

Он подчеркнул, что также в личные кабинеты на портале госуслуг гражданам будут приходить и решения о предоставленной отсрочке. Тем, кто имеет на нее право, теперь не нужно будет приходить в военкомат лично.

«И подача жалоб в электронной форме тоже достаточно ускоряет процесс их рассмотрения. Мне видится, что с введением электронных повесток нарушений прав призывников станет меньше, а процесс призыва будет более оптимальным», — считает Тригнин.

Адвокат Дмитрий Джулай, напротив, считает, что после старта осенней призывной кампании 2025 года споров, в том числе судебных, станет больше.

«Будет немного больше судов по оспариванию решений призывных комиссий, так как будет в принципе больше таких решений — они ведь теперь будут работать круглый год», — поделился он мнением с NEWS.ru.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С какими болезнями не берут в армию в 2025 году

В 2025 году Минобороны разработало проект о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе, согласно которому могут измениться категории годности военнообязанных с некоторыми заболеваниями и травмами. Например, мужчины с сифилисом теперь могут считаться годными с ограничениями, в то время как раньше их признавали не годными к службе. Теперь они могут быть зачислены в инженерные, технические и железнодорожные войска, а также войска связи и охраны.

Также люди с эндогенными психозами, к которым относятся шизофрения, шизотипические расстройства, шизоаффективные, бредовые, острые и преходящие психотические расстройства, аффективные расстройства, раньше считались непригодными к службе вовсе. Теперь предлагается изменить категорию «Д» на «В» в графе III. Однако к службе могут допустить только «при умеренно выраженных, кратковременных болезненных проявлениях». То же самое касается и невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств.

Среди других заболеваний, для которых предложили изменить категорию годности, отмечены дефекты костей черепа после операции или травмы, поражающие преимущественно центральную нервную систему, атрофия, гипертония, болезни полости носа, наружного уха, кожи.

В 2025 году от службы в армии освобождаются призывники, имеющие:

заболевания и нарушения работы органов. К ним относятся люди с инвалидностью, ВИЧ, злокачественными новообразованиями, астмой, эпилепсией и тяжелыми заболеваниями сосудов головного мозга;

дефекты зрения. Призывники с близорукостью свыше шести диоптрий, дальнозоркостью свыше восьми диоптрий и астигматизмом свыше четырех диоптрий подлежат освобождению;

проблемы с весом. Призывник не может проходить службу в армии, если весит менее 45 килограммов или имеет индекс массы тела выше 40 (ожирение 3-4-й степени);

искривление позвоночника более чем на 17 градусов с сопутствующими симптомами;

кожные заболевания, включая атопический дерматит, экзему, псориаз;

болезни желудка и кишечника. Язва, значительные нарушения функций пищеварительных органов также являются противопоказаниями;

серьезные травмы, включая компрессионный перелом позвоночника;

проблемы с зубами. Отсутствие более 10 зубов на одной челюсти или тяжелые формы пародонтита.

