29 сентября 2025 в 14:31

Путин подписал указ об осеннем призыве

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве — 2025. Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря текущего года в ряды вооруженных сил страны будут призваны 135 тысяч человек. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Постановляю осуществить <...> призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 135 тысяч человек, — гласит указ.

Ранее сообщалось, что в случае неявки на осенний призыв без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику будут применены временные ограничения. Как отметил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, эти меры направлены на обеспечение явки гражданина в военкомат.

До этого в Генштабе рассказали, что особенностью осеннего призыва в 2025 году стало его действие в течение года. Отправлять призывников со сборных пунктов начнут с 15 октября. При этом военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач СВО привлекаться не будут.

