Военэксперт раскрыл, что у ВСУ получается лучше, чем воевать

Украинская армия лучше подавляет бунты, чем воюет, рассказал в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, в ВСУ бесчеловечно относятся к людям.

Бунты в украинской армии периодически вспыхивают. Но они подавляются, и это у них лучше получается, чем воевать. В этом плане они мастера. Просто у них уродское отношение в целом к людям всегда будет. В элитных частях там своя иерархия — более элитные и менее, так что есть свои и поборы, и издевательства. Все это вызывает, да, сопротивление, гнев, но тут же на корню жестко подавляется, так как давно очень четко отработано, — заявил Перенджиев.

Украинцы, по его словам, постоянно следят за тем, как воюют солдаты ВСУ, тем более, если они идут сдаваться.

Раньше они просто стреляли им в спину, а сейчас применяют высокие технологии слежения за своими, и в случае попытки сдаться применяют по ним эти самые дроны, скидывают взрывчатку, — сказал эксперт.

Ранее полковник Геннадий Алехин в беседе с NEWS.ru заявил, что окружение подразделений двух бригад ВСУ в Синельниковском лесу в Харьковской области — оперативно-тактический успех ВС РФ. По его словам, операции на этом направлении выйдут на стратегический уровень при полном блокировании Харькова.