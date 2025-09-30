Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 17:04

Военэксперт раскрыл, что у ВСУ получается лучше, чем воевать

Военэксперт Перенджиев: ВСУ лучше подавляют бунты, чем воюют

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинская армия лучше подавляет бунты, чем воюет, рассказал в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, в ВСУ бесчеловечно относятся к людям.

Бунты в украинской армии периодически вспыхивают. Но они подавляются, и это у них лучше получается, чем воевать. В этом плане они мастера. Просто у них уродское отношение в целом к людям всегда будет. В элитных частях там своя иерархия — более элитные и менее, так что есть свои и поборы, и издевательства. Все это вызывает, да, сопротивление, гнев, но тут же на корню жестко подавляется, так как давно очень четко отработано, — заявил Перенджиев.

Украинцы, по его словам, постоянно следят за тем, как воюют солдаты ВСУ, тем более, если они идут сдаваться.

Раньше они просто стреляли им в спину, а сейчас применяют высокие технологии слежения за своими, и в случае попытки сдаться применяют по ним эти самые дроны, скидывают взрывчатку, — сказал эксперт.

Ранее полковник Геннадий Алехин в беседе с NEWS.ru заявил, что окружение подразделений двух бригад ВСУ в Синельниковском лесу в Харьковской области — оперативно-тактический успех ВС РФ. По его словам, операции на этом направлении выйдут на стратегический уровень при полном блокировании Харькова.

Украина
пленные
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.