BadComedian назвал реальную угрозу, которую нейросети представляют для кино

Использование искусственного интеллекта для оживления умерших актеров может негативно повлиять на карьеру молодых артистов, заявил NEWS.ru киноблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian. По его словам, отечественные кинематографисты планируют последовать примеру своих голливудских коллег.

[Константин] Эрнст (генеральный директор Первого канала. — NEWS.ru) уже обещал зрителям, что оживит старых знаменитых советских актеров и будет как-то их образы, видимо с разрешения родственников, эксплуатировать в новых проектах. То же самое касается и Голливуда. Мне кажется, это гораздо актуальнее и страшнее, когда любимых всеми актеров будут эксплуатировать таким образом в любых других ролях с разрешения родственников, нежели в картине появится какой-то новый актер. Кому он будет интересен? А вот скопировать лицо актера, который всеми любим за прошлые достижения, — это как раз угроза самая актуальная, — высказался Баженов.

Ранее актриса Алена Яковлева призвала бить тревогу из-за появления ИИ-артистов в кино. Она подчеркнула, что распространение цифровых исполнителей — это печальная, но неизбежная тенденция современности. По ее словам, подобные процессы уже активно идут в других творческих областях, например в музыке.