Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 16:59

BadComedian назвал реальную угрозу, которую нейросети представляют для кино

BadComedian: оживление умерших актеров через ИИ сломает карьеру молодым артистам

Евгений Баженов, известный как BadComedian Евгений Баженов, известный как BadComedian Фото: Социальные сети

Использование искусственного интеллекта для оживления умерших актеров может негативно повлиять на карьеру молодых артистов, заявил NEWS.ru киноблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian. По его словам, отечественные кинематографисты планируют последовать примеру своих голливудских коллег.

[Константин] Эрнст (генеральный директор Первого канала. — NEWS.ru) уже обещал зрителям, что оживит старых знаменитых советских актеров и будет как-то их образы, видимо с разрешения родственников, эксплуатировать в новых проектах. То же самое касается и Голливуда. Мне кажется, это гораздо актуальнее и страшнее, когда любимых всеми актеров будут эксплуатировать таким образом в любых других ролях с разрешения родственников, нежели в картине появится какой-то новый актер. Кому он будет интересен? А вот скопировать лицо актера, который всеми любим за прошлые достижения, — это как раз угроза самая актуальная, — высказался Баженов.

Ранее актриса Алена Яковлева призвала бить тревогу из-за появления ИИ-артистов в кино. Она подчеркнула, что распространение цифровых исполнителей — это печальная, но неизбежная тенденция современности. По ее словам, подобные процессы уже активно идут в других творческих областях, например в музыке.

кино
актеры
BadComedian
артисты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Закон о тишине в Камчатском крае: правила и штрафы
Стало известно, где Лукашенко установил «Орешник»
Туристка погибла от шальной пули в канун дня рождения
В Минпромторге рассказали, какие машины начали интересовать россиян
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.