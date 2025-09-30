Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 16:58

«Не посмеет нам угрожать»: Трамп обратился к потенциальным врагам США

Трамп: ни одна страна не осмелится бросить вызов США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Ни одно государство на планете не посмеет бросать вызов США, заявил президент страны Дональд Трамп во время выступления на военной базе морской пехоты в Куантико. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. По его словам, это напрямую связано с «могуществом» Соединенных Штатов.

Ни одна страна не осмелится бросить нам вызов, мы настолько могущественны, что ни один враг не посмеет нам угрожать. Мы настолько способны, что ни один противник не может даже подумать о том, чтобы победить нас, — заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что палестинское движение ХАМАС через три-четыре дня должно дать ответ на план США по урегулированию ситуации в секторе Газа. Республиканец пообещал группировке плохой конец, если она не согласится на предложение Вашингтона.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает Трампа в любых инициативах, направленных на урегулирование в секторе Газа. По его словам, обнародованный план главы Белого дома нацелен на мирное разрешение конфликта. Песков выразил надежду, что он будет реализован.

США
Дональд Трамп
Белый дом
враги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта роль задержанного в Польше украинца в подрыве «Северных потоков»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.