«Не посмеет нам угрожать»: Трамп обратился к потенциальным врагам США

Ни одно государство на планете не посмеет бросать вызов США, заявил президент страны Дональд Трамп во время выступления на военной базе морской пехоты в Куантико. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. По его словам, это напрямую связано с «могуществом» Соединенных Штатов.

Ни одна страна не осмелится бросить нам вызов, мы настолько могущественны, что ни один враг не посмеет нам угрожать. Мы настолько способны, что ни один противник не может даже подумать о том, чтобы победить нас, — заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что палестинское движение ХАМАС через три-четыре дня должно дать ответ на план США по урегулированию ситуации в секторе Газа. Республиканец пообещал группировке плохой конец, если она не согласится на предложение Вашингтона.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает Трампа в любых инициативах, направленных на урегулирование в секторе Газа. По его словам, обнародованный план главы Белого дома нацелен на мирное разрешение конфликта. Песков выразил надежду, что он будет реализован.