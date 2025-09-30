Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 17:04

«Вот тебе женщина»: украинкам предрекли судьбу «валюты» в рядах ВСУ

Военэксперт Перенджиев: женщины в ВСУ станут средством платежа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Женщины, идущие служить в ВСУ, будут подвергаться домогательствам и могут стать средством платежа в коррумпированных отношениях украинских военных, рассказал NEWS.ru военный эксперт доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, риск такого отношения к женщинам возрастет в случае начала их официального призыва в ВСУ и если мужские и женские подразделения будут перемешаны.

В ВСУ много коррупции. Платят там за самые разные вещи и услуги. И женщина может стать средством платежа. Типа: «Давай, ты мне пулемет, а я тебе вот такую замечательную женщину» или «Ты тут повоюешь за меня, прикроешь, но вот тебе женщина, чтоб сильно не печалился», — сказал Перенджиев.

Ранее польские СМИ сообщили, что в Вооруженных силах Украины растет число жалоб женщин на домогательства со стороны сослуживцев. По данным польских журналистов, такие случаи не единичны и уже складываются в тенденцию. Так, медик ВСУ Юлия Кобринович рассказала, что была вынуждена подчиниться из страха насилия. Позже командир угрожал ей и пытался сделать изгоем в коллективе.

СВО
ВСУ
Украина
скандалы
домогательства
сексуальные домогательства
