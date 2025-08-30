День знаний — 2025
30 августа 2025 в 21:20

Трамп намекнул на Нобелевскую премию и разозлил Индию

NYT: Моди рассердился из-за намека Трампа на Нобелевскую премию

Дональд Трамп и Нарендра Моди Дональд Трамп и Нарендра Моди Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намекнул, что Нью-Дели стоит выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира, сообщает The New York Times. По данным издания, обсуждение состоялось 17 июня и стало причиной резкого ухудшения отношений.

В публикации уточняется, что Трамп рассказал о планах Пакистана выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за участие в переговорах о прекращении огня между Нью-Дели и Исламабадом. Индийское руководство восприняло это как призыв к аналогичным действиям. Тогда же Моди разозлился и подчеркнул в ответ, что США не принимали участия в заключении соглашения о прекращении огня.

Отношения между странами ухудшаются не только из-за этого: на двусторонний диалог влияют повышенные пошлины на импорт из Индии, жесткие заявления американских чиновников, изменения в миграционной политике и новые требования к выдаче студенческих виз, говорится в публикации. Последнее особенно тяжело ударяет по Индии, так как четверть всех иностранных студентов в США — индийцы.

После июльского разговора Моди отклонил все приглашения Трампа на переговоры и отказался посетить Вашингтон после саммита G7. Источники NYT также отмечают, что президент США не планирует визит в Индию этой осенью.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю. Политик заявил, что администрация Вашингтона стала ключевым посредником в международных конфликтах.

Дональд Трамп
Нобелевская премия
Нарендра Моди
ссоры
