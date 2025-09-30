Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 17:11

Нарколог раскрыл симптомы «осеннего обострения»

Нарколог Шуров: на осеннюю хандру указывает отсутствие энергии и радости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На осеннее обострение обычно указывает длительное отсутствие энергии и удовольствия от повседневной жизни, рассказал в беседе с NEWS.ru психиатр, нарколог Василий Шуров. По его словам, это состояние всегда связано с погодными особенностями сезона.

Если настроение у вас снижено минимум две недели, нет энергии, ничего не радует, пропало удовольствие от привычных занятий, есть смысл сходить на прием к психиатру, — сказал медик.

Люди обычно описывают это состояние так, будто из них «вытащили батарейки». В таком случае близкие могут посоветовать отдохнуть и развеяться, однако это не поможет, утверждает Шуров.

Мы всегда можем оценить эмоциональное состояние близких. [Тревожный знак], если вы видите, что человек вдруг стал грустным, усталым, ему тяжело из дома выйти. <…> Можно предложить ему любовью заняться, а он в ответ: «Не-не-не, ничего не хочу», — подытожил специалист.

Ранее психолог Дарья Сальникова назвала бессонницу, гипервозбуждение, появление или усугубление вредных привычек признаками выгорания на работе. По ее словам, с «тихим» срывом чаще всего сталкиваются представители старшего поколения.

