В России рассказали, как изменилась работа отечественных архитектурных бюро

Цифровизация и развитие креативных индустрий сделали региональные архитектурные бюро более конкурентоспособными, заявил «ФедералПресс» предприниматель Андрей Петров. Он отметил, что московские проектировщики стали чаще уезжать для работы в регионы.

Благодаря повсеместной цифровизации и новым технологиям региональные бюро получили возможность работать на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Они становятся более конкурентоспособными благодаря тому, что стоимость расходов на содержание офисов и команды в регионах ниже, а уровень образования, ИИ за последние годы ощутимо повысились, — отметил Петров.

Он также добавил, что российские бюро смогли заместить ушедшие зарубежные компании, при этом рынок пополнился фирмами из стран БРИКС. Хотя общее число иностранных участников сократилось, интерес к международному опыту сохраняется: зарубежные бюро продолжают удаленно участвовать в российских конкурсах.

