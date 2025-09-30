Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В России рассказали, как изменилась работа отечественных архитектурных бюро

Предприниматель Петров: цифровизация помогла региональным архитектурным бюро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цифровизация и развитие креативных индустрий сделали региональные архитектурные бюро более конкурентоспособными, заявил «ФедералПресс» предприниматель Андрей Петров. Он отметил, что московские проектировщики стали чаще уезжать для работы в регионы.

Благодаря повсеместной цифровизации и новым технологиям региональные бюро получили возможность работать на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Они становятся более конкурентоспособными благодаря тому, что стоимость расходов на содержание офисов и команды в регионах ниже, а уровень образования, ИИ за последние годы ощутимо повысились, — отметил Петров.

Он также добавил, что российские бюро смогли заместить ушедшие зарубежные компании, при этом рынок пополнился фирмами из стран БРИКС. Хотя общее число иностранных участников сократилось, интерес к международному опыту сохраняется: зарубежные бюро продолжают удаленно участвовать в российских конкурсах.

Ранее стало известно, что Россия и Вьетнам могут подписать соглашение о строительстве атомной электростанции до конца 2025 года. Как сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, это решение стало одним из ключевых на заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству двух стран.

