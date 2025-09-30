Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 15:26

Во Франции возмутились желанием Зеленского получать $1 млрд в месяц

Филиппо призвал Францию прекратить помощь Украине

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко осудил заявление президента Украины Владимира Зеленского о ежемесячных выплатах Украине в размере $1 млрд. В социальной сети X он назвал такие траты на фоне проблем во Франции недопустимыми и призвал Париж отказаться от финансовой и военной поддержки Украины.

Неужели французы действительно собираются согласиться на это?! Разориться ради такой марионетки, такой коррупции, когда нам говорят, что больше нет ни одного евро на больницы или на пенсии? — задался вопросом Филиппо.

Ранее Зеленский заявил, что Украина хочет ежемесячно получать по $1 млрд в рамках механизма военных поставок НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). По его словам, с августа Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада уже профинансировали несколько пакетов американского вооружения.

До этого аналитики указали на тот факт, что Зеленский воспринимает Европу как кошелек, из которого постоянно можно высасывать деньги. Страны ЕС уже пожертвовали Киеву гигантские суммы, отметили они.

